Fideuram, ecco i motivi per cui ha vinto l’Oscar di Bilancio 2018

«Il report contiene una lettura semplice e completa, con ricchezza di contenuti e trasparenza». Sono queste, in sintesi, le motivazioni con le quali Ferpi, la Federazione relazioni pubbliche italiana, ha voluto premiare con il suo Oscar di Bilancio Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. L’occasione è stata, lo scorso 29 novembre, la 54esima edizione della rassegna dedicata alla rendicontazione finanziaria e non finanziaria che si è celebrata nell’Aula Magna dell’Università Bocconi di Milano. Fideuram ha trionfato nella categoria “Imprese non quotate” con fatturato superiore a 100 milioni di euro.

UN PERCORSO INIZIATO NEL 2013

Questo riconoscimento arriva alla fine di un percorso intrapreso dal 2013. Da allora, infatti, Fideuram, che è leader in Italia nell’offerta di servizi di consulenza finanziaria e patrimoniale, ha deciso di includere nello stesso rapporto le proprie informazioni finanziare e non finanziarie, nel tentativo di renderlo semplice e trasparente. «Ricevere l’Oscar di Bilancio è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione», ha commentato Paolo Bacciga, Chief Accounting Officer di Fideuram, «Da oltre 10 anni, infatti, siamo impegnati attivamente nel processo di trasformazione del bilancio tradizionale in uno strumento di comunicazione evoluta, che si fonda sulla capacità di raccontare in modo semplice e trasparente, non soltanto i numeri, ma Fideuram in tutte le sue dimensioni: dalla mission, alla strategia, dal modello di business alla gestione dei rischi, dalle tematiche di sostenibilità alla governance».

DOMANDA. Dottor Bacciga, le motivazioni parlano di un «report che permette una lettura semplice e completa». Ci può spiegare come viene elaborato e come è composto?

RISPOSTA. «Abbiamo scelto di presentare in un unico documento la classica informativa di bilancio e le informazioni non finanziarie in una visione d’insieme. È un documento completo a cui partecipano colleghi di più di 50 funzioni aziendali che sono impegnati nella raccolta, elaborazione e stesura delle informazioni material. La mia struttura oltre ad essere la principale produttrice delle informazioni finanziarie e non finanziarie, riceve in modo centralizzato i contributi delle diverse funzioni coinvolte nel processo e provvede a controllarli, integrarli ed editarli al fine di creare un testo omogeneo caratterizzato da un filo narrativo comune che rende la lettura da parte dei diversi stakeholder il più possibile chiara ed interessante».