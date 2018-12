Indici di Borsa e spread dell'11 dicembre 2018

Dopo una giornata difficile con una chiusura a -1,77%, Piazza Affari potrebbe tentare il rimbalzo. In generale tutti i listini del Vecchio continente dovranno provare a ripartire. Le Borse europee avevano chiuso in sofferenza spinte anche dai segni negativi che provenivano dall'altra sponda dell'Atlantico. In serata, però a Wall Street è riuscito il colpo di reni con una chiusura leggermente positiva. Il Dow Jones è salito dello 0,13% a 24.419,73 punti, il Nasdaq dello 0,74% a 7.020,52 punti mentre lo S&P 500 al 0,17% a 2.637,49 punti. Attesa anche per la reazione della Borsa francese dopo il discorso alla nazione di Emmanuel Macron che ha promesso un aumento del salario minimo e tagli fiscali per i pensionati sotto i 2 mila euro.

LO SPREAD BTP BUND RIPARTE DA 285

Lo spread tra Btp e Bund l'11 dicembre ha aperto in lieve calo a 285 punti base, dai 286 della chiusura del 10 dicembre. Stabile al 3,10% il rendimento dei buoni del Tesoro decennali