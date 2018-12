Com'è andato l'incontro tra Luigi Di Maio e le aziende

DI MAIO: «IL MISE METTERÀ IN CONTATTO IMPRESE E MINISTERI»

Il tavolo con le imprese «è stato un grande momento di confronto e ascolto», ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio al termine dell'incontro, aggiungendo che non si tratta di «un tavolo estemporaneo, ma dell'inizio di un lavoro che porterà non solo ascolto, ma fatti». Già «giovedì o venerdì» si replicherà con un tavolo tecnico «sulla manovra». Il Mise, ha aggiunto, «metterà in contatto gli imprenditori anche con gli altri ministeri, ogni tema sarà affrontato in maniera orizzontale con gli altri ministeri». «Oggi è partito un nuovo patto fra governo e imprese per abbattere la burocrazia, abbassare il costo del lavoro, investire in innovazione e accelerare esportazioni», ha aggiunto. Nella legge di bilancio ora in discussione in Senato, ha poi concluso il vicepremier, «confluiranno parte delle richieste ricevute oggi al tavolo, sarò felice entro fine anno di firmare la revisione delle tariffe Inail che abbasserà il costo per le imprese italiane, con un risparmio per loro di 1,7 miliardi».