I dati Istat sugli stipendi in Italia: calano i salari nel privato

I nuovi stipendi sono inferiori del 18,4% rispetto a quelli dei contratti in essere, secondo gli ultimi dati Istat. L'istituto di statistica ha fatto sapere che la retribuzione media nel settore privato è calata da 14,01 euro l'ora nel 2015 a 13,97 nel 2016. Resta comunque superiore a quella del 2014 (13,80 euro). La metà dei dipendenti percepisce una retribuzione oraria pari o inferiore a 11,21 euro nel 2016. Mentre il 6,3% dei posti ha uno stipendio basso (inferiore o uguale a 7,47 euro, due terzi della mediana nazionale). Queste posizioni a bassa retribuzione (low pay jobs) sono diminuite rispetto al 2014 (-6,7%). I nuovi rapporti di lavoro stipulati nel settore privato nel 2016 hanno una retribuzione di 9,99 euro l'ora, che è più bassa del 18,4% rispetto a quella dei rapporti in essere (12,25 euro). In termini percentuali la differenza di retribuzione oraria mediana dei nuovi rapporti rispetto a quelli in essere è molto più alta per gli uomini (-21,5%) che per le donne (-14,6%). Anche perché come è noto queste ultime sono già discriminate in merito al salario rispetto ai colleghi maschi.