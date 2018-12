Come va Unicredit dopo il collocamento del bond

Il campanello d’allarme è suonato il 27 novembre: Unicredit ha collocato un bond da 3 miliardi di dollari a 5 anni, la più grande da gennaio (1,5 miliardi), presso un unico investitore istituzionale. L’operazione è andata a segno e la banca prevede un impatto positivo per gli attivi ponderati per il rischio (Rwa) di circa 73 punti base. Ma a preoccupare il mercato è stato il fatto che lanciare il bond con successo l’istituto guidato da Jean Pierre Mustier ha dovuto pagare un rendimento equivalente a 420 punti base sopra il tasso euro-swap, sei volte i 70 punti base extra-swap corrisposti per il bond senior sempre quinquennale non-preferred collocato solo a gennaio di quest’anno. Non solo. Ha fatto specie che l’intero pacchetto sia stato collocato presso un unico compratore, Pimco, il principale fondo obbligazionario del mondo (che tra l’altro aveva anche comprato parte del pacchetto di npl messi in vendita da Unicredit all’inizio del 2018).

CAMPANELLO D'ALLARME PER LE BANCHE PIÙ IN DIFFICOLTÀ

L’allarme è suonato per l’intero settore e soprattutto per quegli istituti che a un bond sono appesi per il rilancio come Carige e Mps: la crescita dello spread (qui l'andamento di Borsa del 10 dicembre) e il rallentamento dell’economia si stanno trasmettendo non solo ai tassi sui prestiti, ai conti pubblici e agli investimenti ma anche al costo della raccolta e al rifinanziamento delle banche rendendolo più gravoso e, in prospettiva, poco sostenibile. Un peso che rischia di vanificare in parte gli sforzi su Npl e capitale. In altre parole: se il bond Unicredit diverrà un benchmark, il livello di costo non è sostenibile e per questo tutto viene rimandato al 2019. Altro dubbio inquietante per il comparto: se Unicredit accetta queste condizioni di mercato pur di collocare in fretta il bond, teme che nei prossimi mesi ci sarà un ulteriore downgrade del rating tricolore?

I MALUMORI DEGLI AZIONISTI