Il governo Conte studia l'ingresso diretto del Tesoro in Alitalia

Di sicuro, per ora, c'è che Alitalia chiuderà la tratta Roma-Teheran dall'inizio del prossimo anno. L'annuncio è arrivato da Fabio Lazzerini, chief business officer della compagnia, nel corso di una conferenza stampa a New York. La decisione è stata presa in segutio al ripristino delle sanzioni americane contro l'Iran. L'ultimo volo da Roma partirà alla fine di dicembre. Tutti i passeggeri che hanno già acquistato un biglietto per i mesi successivi saranno rimborsati. Anche British Airways, Air France e Klm hanno chiuso le loro tratte sulla capitale iraniana a seguito delle sanzioni.

DI MAIO HA FIDUCIA IN UN RILANCIO DI ALITALIA

Di Maio, dopo l'incontro con i sindacati, si è detto «molto fiducioso» sul fatto che Alitalia possa essere rilanciata, per metterla «all'altezza delle sfide del mercato» e senza che «gli italiani debbano più metterci dei soldi». E ci sarebebro già i presupposti per poter arrivare a gennaio a un «piano industriale con al centro Ferrovie dello Stato è uno o più partner industriali». Il governo, inoltre, sta lavorando con particolare attenzione al mantenimento dei livelli occupazionali: «Non ci devono essere esuberi», ha promesso il leader del M5s.