Indici di Borsa e spread del 12 dicembre 2018

Nella seduta del 12 dicembre, giorno in cui il premier Giuseppe Conte incontra il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker per concordare le modifiche alla manovra che evitino la procedura d'infrazione all'Italia (in bilico la riforma delle pensioni), la Borsa di Milano, dopo aver avviato le contrattazioni in rialzo (Ftse Mib +0,8%), presegue in rialzo. Bene A2a (+2%) e Tim (+1,9%), dopo la mossa annunciata da Vivendi, che intende chiedere la testa dei cinque consiglieri espressione del fondo Elliott. Male Ferragamo (-4,45%) e Ovs (-1,5%). In sofferenza Ferrari (-0,96%). Tiene Fca (+0,09%), sale Tod's (+0,6%). Positivi anche i mercati europei: Parigi +0,58%, Londra +0,44% e Francoforte +0,48%.

SPREAD BTP-BUND STABILE

In mattinata lo spread tra titoli italiani e tedeschi ha aperto stabile a 288 punti rispetto alla chiusura del giorno precedente, per poi calare fino a 285, con il decennale italiano che paga il 3,08%.

LE BORSE ASIATICHE IN RALLY

Il rilascio su cauzione del Cfo della Huawei in Canada, e le indicazioni di un abbassamento delle tariffe sull'import di auto Usa in Cina, fanno rientrare i timori di ulteriori tensioni commerciali tra Pechino e Washington, e la Borsa di Tokyo recupera dai minimi in 18 mesi registrati l'undici dicembre. Il Nikkei mette a segno un guadagno del 2,15%, a quota 21.602,75, aggiungendo 454 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 113,40, e sull'euro a 128,40. In positivo anche Seul (+1,44%), Sidney (+1,39%) e Taiwan (+1,13%). Brillante anche Hong Kong (+1,66%), Shanghai chiude a +0,31%. Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street in vista della produzione industriale dell'Ue e, dagli Usa, delle richieste di mutui, dell'inflazione, della variazione dei salari e del deficit pubblico mensile. Il taglio della tassa sull'importazione di auto americane dal 40 al 15% insieme al calo dello yen sul dollaro ha spinto Yamaha (+4,18%), Kubota (+3,16%), Suzuky (+2,97%) e Toyota (+2,22%). In luce anche Sony (+3,59%), Panasonic (+3,19%) e Olympus (+3,16%)