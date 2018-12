Fca contro l'ecotassa, investimenti in Italia in bilico

Fca minaccia di ritirare il piano da cinque miliardi di investimenti in Italia se verrà confermata l'ecotassa sulle auto inquinanti a sostegno del bonus per elettriche e ibride. Lo ha scritto il nuovo responsabile per l'Emea Pietro Gorlier, in una lettera al Consiglio regionale del Piemonte in cui annuncia che parteciperà alla riunione del 13 dicembre. «Il sistema di bonus-malus inciderà significativamente sulla dinamica del mercato, in una fase di transizione del settore estremamente delicata, modificando le assunzioni alla base del nostro piano industriale. Se tale intervento fosse confermato fin dal 2019 - aggiunge - si renderà necessario un esame approfondito dell'impatto della manovra e un relativo aggiornamento del piano».

