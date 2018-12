Più che la Telecom, sembra il Pd

LA MARCIA INDIETRO DEL GOVERNO CON IL FONDO AMERICANO

Tutto risolto dunque? Nemmeno per sogno. Avendo fatto i conti senza l’oste, quel Vincent Bolloré, nome arcinoto nelle cronache finanziarie del Paese, che di Vivendi è il patron, ora il governo teme di essere clamorosamente sconfessato da una nuova conta assembleare. E che fa? In una parola non elegantissima ma efficace, paraculeggia. E dice che non è più così sicura delle reali intenzioni di Elliott, che trattandosi di un fondo speculativo (toh, ma guarda) certo di investimento strategico non si può parlare, e che quindi l’obiettivo di fondo degli americani sia far spezzatino di Telecom per venderla lucrosamente a singoli pezzi. Domanda vergognosamente ingenua: ma non poteva pensarci prima? Risultato: l’incazzatura dei francesi prefigura che la vita degli attuali assetti duri come quella di una falena.