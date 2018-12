La Bce ferma il Qe e lascia i tassi invariati fino all'estate 2019

CONFERMATI TUTTI I LIVELLI DEI TASSI DI INTERESSE

L'istituto guidato da Mario Draghi, inoltre, ha confermato tutti i livelli dei tassi di interesse, lasciando a zero le principali operazioni di rifinanziamento e ribadendo che i tassi saranno mantenuti «su livelli pari a quelli attuali almeno fino all'estate del 2019», e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine. La Bce ha quindi ripetuto che intende reinvestire, per intero, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del Qe per un prolungato periodo di tempo, dopo il primo rialzo dei tassi di interesse e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario. I bond verranno reinvestiti in titoli dello stesso Paese che li ha emessi, ma con un aggiustamento per riportare il portafoglio vicino alle quote detenute da ciascun Paese nel capitale della Bce, con l'Italia che ha appena perso mezzo punto percentuale. Draghi, inoltre, non ha escluso che in futuro la Bce possa lanciare nuove aste di liquidità Ltro, operazioni a lunghissimo termine dedicate alle banche, per iniettare liquidità nel sistema. Con le aste Ltro la Bce offre denaro alle banche dell’Eurozona per un importo illimitato e per un periodo massimo di tre anni, al tasso dell’1% annuo.