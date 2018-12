Indici di Borsa e spread del 13 dicembre 2018

Giornata euforica per Piazza Affari quella del 13 dicembre. L'indice Ftse Mib ha paerto in rialzo (+0,78%) per poi crescere nel corso della mattinata dell'1,3%, migliore Borsa in Europa. A spingere il listino milanese è il dialogo fra governo e Ue sulla manovra, con l'obiettivo di un deficit al 2.04%. Volano le banche, con Mps che sale de 3,5%, Intesa del 3,4%, Unicredit del 3,2%, Ubi del 3%, Bper del 2,4%, Banco Bpm del 2%, piatta Carige. In rosso Moncler (-1%) e Saipem (-0,6%). Sale anche Fca (+1,3%), piatta Tim. Fuori dal lisino principale crolla Ovs (-15%) dopo i conti, vola Astaldi (+11%) in attesa della proposta di Salini.

LO SPREAD AI MINIMI DA SETTEBRE

Il disgelo sul rapporto deficti-Pil tra Roma e Bruxelles ha raffreddato anche il differenziale Btp-Bund. Lo spread ha infatti aperto in calo a 266 punti contro i 272 della chiusura di del 12 dicembre, ai minimi da fine settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,94%.

TOKYO CHIUDE POSITIVA

La Borsa di Tokyo termina gli scambi in positivo, sostenuta dalle prospettive di un'attenuazione delle tensioni commerciali tra le diplomazie di Cina e Stati Uniti, e la bocciatura della mozione di sfiducia contro la premier britannica Theresa May, che le consente di proseguire nei negoziati sulla Brexit. Il Nikkei avanza dello 0,99%, a quota 21.816,19, guadagnando 213 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si stabilizza sul dollaro a 113,40, e sull'euro a 128,90.