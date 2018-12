Fca, ecotassa e un po’ di coda di paglia

LA METAMORFOSI DI FIAT IN FCA

Ma ovviamente non si tratta solo di salvaguardare gli italiani e le loro spesso non modernissime utilitarie. Questo è anche il Paese della Fiat, ribattezzata Fca dopo l’acquisto della Chrysler. Il gruppo non è più quello di una volta, dei tempi di Gianni Agnelli per intenderci. L’aver preso Chrysler ne ha cambiato la pelle, lo ha fatto diventare molto più internazionale e assai meno italiano centrico. Tant’è che, Sergio Marchionne imperante, era quasi malinconicamente accettata l’idea di un progressivo abbandono delle fabbriche italiane, o di doversi rassegnare alla loro marginalità.

CON L'ECOTASSA INVESTIMENTI A RISCHIO

Succede invece che nei giorni scorsi l’azienda, passata nel frattempo sotto al guida di Mike Manley, tira fuori dai cassetti un robusto piano di investimenti per l’Italia (qualcosa come 5 miliardi di euro) tale da garantire occupazione e attività a pieno regime per tutti gli stabilimenti). Chiaro che la prospettiva dell’ecotassa suoni come una doccia fredda sulle loro intenzioni. E infatti la multinazionale, per bocca di Pietro Gorlier, ovvero il nuovo responsabile dell’Europa (ha preso il posto di Alfredo Altavilla, uscitosene sbattendo la porta dopo la morte di Marchionne), ha prontamente fatto sapere che, se il governo insiste, Fca desiste. Niente piano, o per lo meno molto ridimensionato, niente investimenti, niente garanzie sul futuro di Mirafiori, Melfi e gli altri cinque impianti, compreso quello di Pomigliano, dove notoriamente il vicepremier Luigi di Maio è di casa.