Blackstone fa litigare Cairo e Miccichè

Quella che era partita dunque come una disputa finanziaria transnazionale, diventa uno scontro che scompagina le alleanze finora consolidate nei salotti finanziari nazionali. Intesa, infatti, è stata la banca che ha appoggiato e reso possibile la scalata di Cairo a Via Solferino nel 2016, mentre Mediobanca faceva blocco con Andrea Bonomi, Diego Della Valle, UnipolSai. Di più: sarebbe stato proprio Micciché, convinto com'era che la casa editrice avesse bisogno di un editore unico e puro per poter ripartire, a presentare Cairo a Giovanni Bazoli, che degli equilibri interni alla casa editrice era stato garante per conto degli Agnelli-Elkann e che, ai tempi, era in cerca di una figura che li sostituisse.

L'AFFITTO TROPPO ALTO E LE CAUSE INCROCIATE

Ma, d'altra parte, la vendita dello storico immobile a Cairo non era mai andata giù: nel 2013 lui era solo un piccolo azionista di Rcs, però si oppose alla vendita insieme a Diego Della Valle, mentre Intesa e le altre banche premevano per andare avanti. Quando è trapelata la notizia che Allianz era disposta a pagare più del doppio - tra i 250 milioni e i 300 - per aggiudicarsi l'immobile, la sua reazione è stata furente. Ma la lettera in cui i legali avviano l'arbitrato ipotizza, tra le altre cose, che ai danni della casa editrice vi sia stata usura. Accuse gravi a cui Blackstone ha risposto citando Rcs in tribunale a New York con l'accusa di estorsione, anche perché, quando si è aperta la controversia, Allianz ha fatto un passo indietro. I legali di Rcs, tra i motivi portati a supporto della richiesta di nullità della vendita del 2013, citano la sproporzione tra l'affitto pagato annualmente per l'occupazione degli spazi dove si trova la redazione del Corriere (10,3 milioni di euro l'anno) e il valore dell'immobile. Un quadro complessivo che, se getta una cattiva luce sul compratore, che già chiede i danni, finisce per portare sul banco degli accusati anche chi ha organizzato e deciso la vendita.