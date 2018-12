I tagli alla manovra su cui lavora il governo

QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA DA RESTRINGERE

Il grosso di questo taglio arriverà dai 6,7 miliardi stanziati per introdurre Quota 100 (leggi le novità sulle pensioni). Lo slittamento di tre mesi per ognuna delle finestre previste (che salgono a sei per gli statali) e il fatto che la platea di potenziali uscite sia composta per quasi un terzo da travet anche in posizioni apicali, spinge i tecnici del ministero dell'Economia e del Lavoro a ipotizzare un risparmio per il 2019 di almeno 2 miliardi di euro. Un altro miliardo di euro - c’é chi parla di 1,1 miliardi chi di 800 milioni - dovrebbe essere recuperato dal capitolo reddito di cittadinanza. Da Palazzo Madama le veline pentastellate fanno sapere che non con ci saranno ritocchi, ma dal governo arrivano indicazioni diverse. La task force guidata in via Veneto da Pasquale Tridico sta limando il meccanismo attraverso l’indice Isee per selezionare i soggetti che possono presentare la domanda per ottenere l’assegno. Accanto al possesso dell’abitazione, quello di rendite finanziare o l’appartenere a un nucleo familiare abbiente, ci potrebbero essere altre penalizzazioni che finiranno per fare abbassare l’entità del sussidio.