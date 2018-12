Toninelli dice che il Terzo valico si farà

EXTRACOSTI FINANZIARI MA RISPARMI AMBIENTALI

Il via libera ufficializzato da Toninelli sta scatenando su Facebook molti commenti negativi tra gli attivisti vicini ai Cinque Stelle, come era prevedibile dallo stesso Toninelli che, nel post, precisa: «Chi ci attacca e dice che siamo quelli del no a prescindere, sosterrà ora che stiamo tradendo la nostra anima ambientalista. Non è così, noi siamo sempre gli stessi». E, tuttavia, come evidenziato anche in alcuni commenti, salta all'occhio come la valutazione costi-benefici arrivi alla cifra di 1,57 miliardi di extracosti conteggiado i mancati ricavi da accisa sulla benzina per 900 milioni e pedaggi autostradali. Extracosti finanziari, evidentemente, ma anche risparmi ambientali perché questo significa meno Tir e automobili sulle strade. «Se vogliamo rimediare almeno in parte ai danni del passato, rendendo il Terzo Valico una infrastruttura utile dal punto di vista logistico e adatta a migliorare anche il servizio regionale sulla tratta parallela, bisogna innanzitutto che esso sia davvero ben collegato con Genova: dunque, i binari devono arrivare fin dentro il porto. Bisogna poi rendere pienamente operativo lo snodo retroportuale di Alessandria che peraltro insiste su un'area di proprietà di Rfi e Mercitalia» spiega ancora Toninelli. In realtà, il tema dei collegamenti del Terzo valico con porto e retroporti è in discussione da anni.