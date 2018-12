Bankitalia taglia le stime del Pil 2018

La Banca d'Italia ha tagliato le stime di crescita del Pil per il 2018 allo 0,9% dall'1,2% precedente. Per il 2019 la previsione resta invariata all'1%. Lo si legge nelle proiezioni macroeconomiche di Via Nazionale. Nelle sue proiezioni macroeconomiche Palazzo Koch ha rilevato che la crescita dell'economia nazionale «si manterrebbe attorno all'1 per cento annuo in tutto il triennio 2019-2021. Gli effetti sull'attività economica delle misure espansive contenute nella manovra di bilancio», si legge in una nota, «sarebbero contrastati dai più elevati tassi di interesse fin qui registrati e attesi, che conterrebbero l'espansione della domanda interna». La revisione per l'anno in corso riflette il rallentamento del prodotto finora osservato. Nello scenario, ha proseguito l'istituto di via Nazionale, «resterebbe moderata l'espansione della domanda interna. I consumi aumenterebbero in linea con il prodotto». La spesa per investimenti «rallenterebbe nel prossimo triennio, risentendo dell'aumento dei costi di finanziamento. Le esportazioni, dopo la battuta d'arresto registrata nella prima metà di quest'anno, tornerebbero a crescere a ritmi prossimi a quelli della domanda estera».