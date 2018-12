Indici di Borsa e spread del 14 dicembre 2018

Piazza Affari e i mercati ancora alle prese con la manovra economica e il confronto aperto tra il governo Conte e la Commissione Ue per evitare la procedura d'infrazione. Nella seduta del 14 dicembre la Borsa di Milano ha paerto in calo (-1,3%), poi nel corso della giornata l'indice Ftse Mib è peggiorato a -1,5%. Male i titoli dei bancari: Banco Bpm (-3,2%), Unicredit (-3,3%), Ubi (-3,2%), Mps (-3,2%), Mediolanum (-2,2%), Bper (-2,5%), Intesa (-2%) e Fineco (-2,2%). In sofferenza anche il settore dell'automotive dopo i dati sulle immatricolazioni: Cnh (-2,8%), Pirelli (-2,9%), Brembo (-2,4%) e Fca (-2%). Congelate per eccesso di ribasso Stefanel (-52%) e Ovs (-10%). In sofferenza anche i principali listini europei: Francoforte (-1,7%), Parigi (-1,5%), Londra (-1,2%) e Madrid (-1,37%).

LO SPREAD BTP-BUNDIN LIEVE AUMENTO

Lo spread tra Btp e Bund ha aperto in lieve rialzo a 269 punti (ieri aveva chiuso a 267). Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,95%.

I MERCATI ASIATICI CROLLANO PER LA FRENATA CINESE

I mercati asiatici crollano dopo che la Cina ha riportato dati economici più deboli del previsto, suscitando timori sullo stato di salute della seconda economia mondiale. La Borsa di Tokyo chiude la settimana di scambi in netto ribasso, anche per l'incertezza che permane sul negoziato tra Washington e Pechino sul commercio internazionale. Il Nikkei ha ceduto il 2,02%, lo yen è stabile sul dollaro a 113,40, e sulla moneta unica poco sopra 128,90. L'indice Composite di Shanghai cede l'1,53% a 2.593,74 punti e quello di Shenzhen perde il 2,46% a quota 1.327,42. Le vendite al dettaglio salgono dell'8,1% su base annua, meno dell'8,6% di ottobre e dell'8,8% atteso dai mercati. E' il dato più debole registrato in 15 anni, da quando è iniziata la serie storica, per effetto di cali marcati in comparti come petrolio e derivati (+8,5% contro +17,1%), con le tlc a -5,9% (da +7,1%). Da gennaio a novembre le vendite si attestano a un +9,1% annuo. La produzione industriale sale del 5,4% annuo, meno del 5,9% di ottobre e del 5,9% stimato dagli analisti, attestandosi al passo più debole da febbraio 2016. Nei primi 11 mesi la crescita è del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2017.