Gli ultimi emendamenti alla Legge di bilancio 2019

AL VIA LA CAMBIALE DIGITALE

Il M5s con un emendamento depositato da Pesco, propone la cambiale digitale, esente dall'imposta di bollo, per pagare le fatture commerciali. Le cambiali in formato digitale, equiparate a quelle ordinarie, potranno essere emesse da enti pubblici, imprese individuali, società di persone, società di capitali, Spa, Srl, società cooperative e trust, e potranno avere scadenza non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 60 mesi.

INVESTIMENTI PER L'AGRICOLTURA TECH NON OGM

Sempre i pentastellati propongono l'investimento di 6 milioni in tre anni per la diffusione di nuove tecnologie in agricoltura, ma le risorse non andranno a incentivare quelle per la «coltivazione e produzione di organismi geneticamente modificati».

ASSUNZIONI ALLA DIFESA E AMMINISTRAZIONE CARCERI

Assunzioni aggiuntive fino a 1.147 unità in tre anni per la Difesa per assicurare «funzionalità ed efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari» e per «potenziare il sistema sinergico di collaborazione con le amministrazioni locali e le realtà produttive territoriali». È quanto prevede un emendamento alla manovra depositato dal M5s. Con un altro emendamento si chiede invece l'assunzione straordinaria di 200 persone negli uffici centrali dell'amministrazione penitenziaria.