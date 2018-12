In Germania taglio alle stime del Pil e giù la manifattura

Dalla più forte economia europea continuano ad arrivare segnali preoccupanti. La Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha infatti rivisto al ribasso le stime di crescita della Germania per l'anno in corso e il seguente: nel 2018 il Pil crescerà solo dell'1,5% (contro il 2% previsto sei mesi fa). Mentre per il 2019 e il 2020 la Buba parla adesso di una crescita dell'1,6%, (contro l'1,9% previsto a giugno per il 2019). Non è tutto perché sempre il 14 dicembre l'indice Pmi che monitora il settore manifatturiero tedesco ha segnato un calo per questo mese a a 51,5 punti, da 51,8 di novembre. Si tratta ovviamente di un dato preliminare, elaborato da Markit, ma fa pensare perché rappresenta il livello più basso da marzo del 2016 ed si posiziona anche sotto la stima media di 51,7. In flessione anche l'indice relativo ai servizi che è sceso a 52,5 da 53,3 contro le attese diun rialzo a 53,5.