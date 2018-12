Cosa propone la Lega sulle tasse per i pensionati al Sud

Il Portogallo ha introdotto infatti un regime fiscale vantaggiosissimo per i pensionati che dall'estero decidono di trasferirsi all'interno dei suoi confini: la sospensione di ogni imposta sugli assegni per un periodo di dieci anni. Per godere di questa opportunità basta dimostrare d di aver vissuto in Portogallo sei mesi e un giorno ogni anno o aver un contratto di affitto annuale. Il regime agevolato è possibile perché un accordo fiscale bilaterale tra Roma e Lisbona prevede che sia il Portogallo a decidere l'imposta da esercitare sui pensionati italiani lì residenti, ma lo stesso accordo prevede che per l'Italia sono considerati residenti in Portogallo solo coloro che ci vivono più di mesi. Il Portogallo ha utilizzato la leva fiscale per supportare la ripresa dalla grande crisi economica in cui era sprofondato il Paese. In altri Paesi dell'Est europeo come la Bulgaria la tassazione è a zero, perché gli assegni sono talmente bassi che non vengono nemmeno considerati un reddito imponibile.