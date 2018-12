Come funziona il taglio delle pensioni d'oro

Prende forma l'annunciato taglio delle pensioni d'oro. Il taglio resterà in vigore per i prossimi cinque anni e riguarderà gli assegni superiori ai 90 mila euro, che verranno decurtati per scaglioni di una percentuale tra il 10% e il 40%. Questo è il contenuto di un emendamento presentato al Senato dal capogruppo del Movimento Cinque Stelle Stefano Patuanelli. Il taglio risparmia gli assegni maturati «interamente con il sistema contributivo» ed è scaglionato in cinque fasce: il 10% per la parte degli assegni che supera i 90mila (circa 4.500 euro al mese); il 20% tra i 130mila e i 200mila euro; il 25% tra i 200mila e i 350mila; il 30% tra i 350 e i 500mila euro; il 40% oltre il mezzo milione. Quindi non è vero, come si poteva erroneamente evincere dalle parole del vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, che gli assegni più ricchi saranno tagliati del 40%, poiché questa riduzione riguarda solo la parte di assegno eccedente il mezzo milione. Nei fatti il taglio complessivo sarà di molto minore.

IL RICAVATO FINIRÀ IN UN FONDO SPECIALE

La decurtazione delle pensioni d'oro non può comunque far calare gli assegni sotto i 90mila euro lordi l'anno. E continua ad applicarsi la rivalutazione automatica degli importi all'inflazione. Anche gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, «nell'ambito della loro autonomia, si adeguano» al taglio. L'emendamento M5s prevede che i risparmi realizzati vadano a un apposito fondo presso l'Inps chiamato "Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato", che è finalizzato «a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie» svantaggiate, che saranno individuate con decreto del ministero del lavoro. Il taglio non si applica, comunque, alle pensioni di invalidità, a quelle di reversibilità e agli assegni riconosciuti alle vittime del dovere e del terrorismo.