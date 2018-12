Quanto valgono le concessioni di acqua minerale e termale

C'È ACQUA E ACQUA

Chiariamo un aspetto giuridico, soprattutto visto che si è fatto accenno alle battaglie per l'acqua pubblica del Movimento 5 Stelle. Le acque minerali e termali vengono considerate un bene differente rispetto a quella che scorre nell'acquedotto, cui lo Stato deve garantire l’universalità dell’accesso. Sono inquadrate come una vera e propria “merce”. Insomma, vale lo stesso discorso fatto per l'etere dato in concessione a chi trasmette sulle frequenze radiotelevisive: è un bene di tutti ma è comunque commercializzabile. L'Unione europea ci permette di metterlo sul mercato a patto che non vengano trascurati gli aspetti ambientali e sanitari di un prodotto che è commercializzabile ma anche limitato e delicato. Non è agevole districarsi tra le competenze suddivise tra Stato e Regioni: semplificando, a eccezione dei profili ambientali, sono queste ultime le titolari del diritto di disciplinare le modalità di rilascio delle concessioni nonché la gestione.

LA CONFUSIONE LEGISLATIVA

Tuttavia, le modalità di gestione danno diversi grattacapi, come viene scritto nel report del dipartimento del Tesoro: «Si rinvengono situazioni per le quali uno stesso ente territoriale è, contemporaneamente, titolare di una concessione per lo sfruttamento rilasciata dalla Regione in epoca meno recente e titolare di una delega amministrativa per il rilascio di una concessione in favore di terzi su un bene che rientra pur sempre nel patrimonio indisponibile regionale». È il caso di alcuni Comuni della Lombardia che sono, al contempo, concessionari per conto della Regione e concedenti nei confronti delle società di imbottigliamento. «A ciò si aggiunga», continuano gli analisti, «che alcune leggi regionali, disponendo una delega amministrativa in favore degli enti territoriali per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni, riconosce in capo agli stessi il diritto di determinare i canoni concessori. Si può assistere a diversi regimi di gestione all’interno della stessa regione».