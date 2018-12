Cosa ha detto Draghi su svalutazione della lira, euro e sovranità

Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea, ha approfittato di un discorso davanti agli studenti in occasione del conferimento di un PhD honoris causa da parte del Sant'Anna di Pisa per lanciare un messaggio a chi mitizza la svalutazione della lira in confronto alla impossibilità di svalutare la moneta unica che è l'euro. Dal varo del sistema monetario europeo «la lira fu svalutata sette volte, eppure la crescita della produttività fu inferiore a quella dell'euro a 12, la crescita del prodotto pressappoco la stessa, il tasso di occupazione ristagnò», ha detto Draghi a Pisa. «Allo stesso tempo», ha sottolineato Draghi, «l'inflazione toccò cumulativamente il 223% contro il 126% dell'area euro a 12». «Alcuni paesi», ha proseguito, «persero sia i benefici della flessibilità dei cambi che la sovranità della loro politica monetaria», e «i costi sociali furono altissimi», in un «processo che si concluse con le crisi valutarie del '92-'93», ha detto il governatore Bce con parole che sembrano riferirsi anche all'Italia e a coloro che criticano l'euro rivendicando sovranità sui tassi di cambio e sui tassi d'interesse.