Cosa può succedere a spread e mercati nel 2019

Cosa può succedere a Borse e spread nel 2019? Diverse le incognite sulle sfide dell'economia e della politica mondiale. E un cambio di atteggiamento del governo italiano verso l'Unione europea e i mercati si preannuncia come la discriminante per far tornare il differenziale tra Btp e bund tedeschi sotto i 200 punti con un effetto anche su Piazza Affari. Il rapporto del comitato di ricerca Assiom Forex, l'associazione degli operatori dei mercati finanziari, ha elencato tutti i rebus che ci attendono col nuovo anno: la Brexit, la guerra dei dazi scatenata dall'amministrazione Trump contro la Cina e non solo, le elezioni europee di maggio e anche i confronto Italia-Ue.

SEGNALI DI RALLENTAMENTO ECONOMICO

La strategia migliore per gli investitori grandi e piccoli sembra quello di evitare il "compra e tieni" ma piuttosto di minimizzare il rischio. Il quadro generale è infatti un liquido per le Borse reso ancora più incerto dai segnali, quelli sempre più chiari, di un rallentamento economico globale ed europeo. C'è poi da vedere quale saranno le decisioni della Banca centrale europea (Bce). Archiviato il Quantitative easing (Qe) governativo «è ragionevole immaginare che possano essere introdotte nuove misure, tipo acquisto di equity europeo via Etf e rates (spread) targeting. La reale fattibilità di misure così dirompenti dipenderà dalla situazione politica europea». Ma viene spiegato che «difficilmente potrebbero essere implementate in caso di scontri di Paesi sovrani con le istituzioni europee, al contrario sarebbero ipotizzabili all'interno di uno scenario di nuova Europa che rimetta al centro temi di integrazione e di garanzia unica dei depositi, di unione bancaria e di un super ministro europeo dell'Economia con piani di investimento importanti per l'intera area».