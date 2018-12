Cosa c'è dietro la rivolta degli studenti universitari contro Airbnb

A oltre 10 anni dalla sua comparsa quasi in sordina sembra volgere al termine anche per l'Italia la luna di miele con Airbnb. Se i numeri del portale nato nel 2007 per promuovere «l'ospitalità in soggiorno» sembrano procedere a gonfie vele (5 milioni di annunci in 190 Paesi per un'azienda dal valore stimato in 30 milioni di dollari), di pari passo continuano a fare rumore le controversie legate all'enorme diffusione degli affitti in condivisione.

DA BERLINO A PARIGI, LA CROCIATA EUROPEA CONTRO AIRBNB

Problemi con i quali si sono già trovate a fare i conti in tempi recenti diverse grandi città europee, da Parigi a Barcellona, passando per Berlino. E che ora sembrano trovare sfogo anche in Italia. A smuovere le acque di un malumore che covava da tempo sotto la cenere è stato il caso di Bologna, dove da un lato il boom di affitti per brevi periodi ha reso pressoché impossibile la ricerca di una stanza per gli studenti dell'università più antica del mondo; dall'altro, il Comune ha ufficialmente preso posizione, caso finora unico in Italia, auspicando l'intervento del governo per una normativa nazionale che aiuti a contingentare il numero di Airbnb in città.