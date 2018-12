Basta con la litania del «bello dell'Italia svenduto all'estero»

Allora (vezzo milanese per principiare un testo). Per quei pochi gatti che non avessero letto la notizia, il colosso del lusso Lvmh, controllato da Bernard Arnault, ha comprato il gruppo alberghiero Belmond, quotato alla Borsa di New York, per 3,2 miliardi di dollari. Avendo fra i suoi maggiori asset l’hotel Splendido di Portofino e il Cipriani di Venezia, gli articoli scritti dalla stampa italiana sull’intesa sono stati accompagnati da immagini dei due alberghi, riconoscibilissimi anche da chi non vi ha mai messo piede e, degli articoli, si è limitato a leggere il titolo per poi mettere mano alla tastiera. Infatti subito, sui social, e purtroppo non solo lì, è partita la solita, querula giaculatoria «sull’Italia migliore che se ne va». Per favore, basta. Basta con questa insopportabile litania sul «bello dell’Italia che è ormai tutto all’estero», sul buono dell’Italia «che dà da mangiare solo agli svizzeri» e naturalmente sulla «moda italiana, che cosa ne è rimasto».

HOTEL DIVENTATI GIOIELLI DOPO LA CESSIONE

Allora. Lo Splendido di Portofino fa parte del gruppo Belmond dal 1985, e per fortuna. Fino all’anno prima, e lo dico per esperienza personale, era un bellissimo hotel di origine monastica parecchio maltenuto e in cui il servizio era personalizzato, nel senso che poteva essere perfetto o tremendo a seconda del cameriere o del personale della piscina che vi capitava. Le poltroncine di vimini fronte mare avrebbero avuto bisogno di manutenzione e, mentre il bar era di altissimo livello, il ristorante non avrebbe potuto competere con la trattoria Batti o tanto meno con Puny, giù in piazzetta. Poi venne ceduto al gruppo Belmond, e dopo una lunga ristrutturazione diventò quello che è adesso, cioè un gioiello all’altezza degli altri alberghi del gruppo, come il Copacabana Palace o il Caruso di Amalfi.

STANDARD INTERNAZIONALI RICHIEDONO SERVIZI UNIFORMI

In un albergo di lusso lo standard internazionale richiede servizi uniformi e una gestione che guardi meno alle peculiarità o alla familiarità della proprietà con il personale, e più alla professionalità di chi vi lavora. Trovarsi in un corridoio la mattina mentre la padrona litiga con la cameriera ai piani “fa” molto Locandiera di Goldoni, ma è difficile da proporre come esperienza culturale a un viaggiatore di buon livello, e non solo perché nel 99% dei casi il suddetto viaggiatore non conosce Goldoni (non lo leggono più nemmeno gli italiani, perché mai dovrebbe farlo un cinese).

LA BUGIA DELLA MODA ITALIANA IN MANO AGLI STRANIERI

Lo stesso, naturalmente, accade nella moda. Allora (questa volta, in funzione aerobica, cioè per prendere fiato). Non è affatto vero che la moda italiana sia “ormai” in mano “solo” a gruppi stranieri. Escludendo Gucci (gruppo Kering), sono infatti italiani tutti i principali brand della moda nazionale, cioè quelli a più alto fatturato: Giorgio Armani, Prada, Dolce&Gabbana, Moncler (che, forse qualcuno lo ricorderà, era un marchio francese fino a 15 anni fa), Only the Brave (che significa Diesel, ma anche Martin Margiela – altro marchio francese - DSquared2, Marni), Zegna, Aeffe, Missoni e potrei continuare. A un calcolo spannometrico, il fatturato complessivo dei primi 20 marchi italiani della moda supera i 6 miliardi di euro. Il fatturato dell’intero sistema, che produce anche per la moda straniera o controllata da multinazionali estere, è invece posizionato oltre gli 80 sebbene le previsioni, stante la situazione politica attuale di questo Paese, non siano certo di crescita.