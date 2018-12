La storia dei risparmiatori rimborsati dopo i crac bancari

I DATI SULLE RICHIESTE TOTALI E SU QUELLE ACCETTATE

In tutto sono stati accolti 249 richieste (a fronte di 279 ricorsi) presentate da ex clienti di Veneto Banca, 253 da ex clienti della popolare vicentina (292 le richieste) e 128 (134 i ricorsi) da ex clienti di Banca Apulia (l'ex controllata di Veneto Banca) che riceveranno rimborsi complessivi rispettivamente di 14,7 milioni di euro, 8,4 milioni e 7,9 milioni. In merito agli strumenti delle due banche venete, i ricorsi sono stati presentati anche da 107 clienti di Intesa SanPaolo: in questo caso ne sono stati accolti 103 per un totale di oltre 3 milioni di euro destinati ai rimborsi.

RICORSI ANCHE PER I CASI DI UBI BANCA E BPER

Quanto ai fallimenti delle quattro banche regionali dell'Italia centrale, i ricorsi accolti sono stati 114 su 127 presentati e riguardano tutti Ubi Banca, il gruppo che ha rilevato tre dei quattro istituti finiti in risoluzione a fine 2015, in particolare in merito a strumenti finanziari emessi da Banca Marche e Banca Etruria per un totale di quasi 1,3 milioni di euro. Infine, sono stati accolti solo cinque ricorsi su 35 presentati, per un totale di 604 mila euro, e riguardano Bper, in merito a strumenti finanziari emessi dalla Cassa di risparmio di Ferrara, il quarto istituto regionale fallito nel 2015 e poi confluito nella banca emiliana.