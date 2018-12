Amazon sciopera in Germania: a rischio i pacchi di Natale

Uno sciopero di Amazon, convocato la notte del 16 dicembre in due centri della Germania, mette a rischio la consegna dei pacchi di Natale. La mobilitazione riguarda per ora il centro di spedizione Lipsia, in Sassonia, dove il sindacato ha invitato a scioperare fino al 25 dicembre, e il centro di Werne, nel Nordreno-Westfalia, dove l'appello è ad astenersi dalle consegne fino alla sera del 18 dicembre. «C'è effettivamente il rischio che i pacchi di Natale non arrivino in tempo», ha affermato una portavoce del colosso americano alla Dpa. La protesta, che avviene nell'ambito di una vertenza sul regolamento salariale e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti, potrebbe inoltre estendersi e coinvolgere altri centri tedeschi.

PROTESTE ANCHE NELLA SETTIMANA DEL BLACK FRIDAY

Il colosso dell'e-commerce aveva dovuto fronteggiare uno stop dei dipendenti anche nella settimana del Black Friday quando le proteste dei lavoratori sfociarono in manifestazioni non solo in Germania, ma anche in Spagna, Francia e Gran Bretagna accompagnate dall'hastag #AmazonWeAreNotRobots («Amazon, non siamo dei robot») per denunciare condizioni di lavoro definite «inumane», turni massacranti e paghe troppo basse. Proprio il 23 novembre, giorno in cui quest'anno cadeva il “Venerdì nero”, anche l'hub di Piacenza (che impiega 4 mila persone) aveva deciso di incrociare le braccia per chiedere un miglior trattamento economico.