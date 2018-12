Perché la Chiesa ha deciso di prepensionare i suoi dipendenti

Nel bilancio consolidato della Santa Sede del 2012, a fronte di poco più di 250 milioni di euro di entrate e di circa 248 milioni di uscite, le spese per il personale toccavano il 62% del totale (per 2.823 dipendenti). Nello stesso anno, il bilancio del governatorato faceva registrare 261 milioni di euro di entrate e 238 milioni di uscite, in questo caso le spese per il personale ammontavano a circa il 35% (per 1.936 dipendenti). L’anno dopo, nel 2013, un breve comunicato, in relazione al bilancio della Santa Sede (escluso di nuovo il governatorato) informava che «tra i capitoli di spesa più impegnativi si annovera quello relativo al costo del personale, che al 31 dicembre 2013 contava 2.886 unità e pari a circa 125 milioni di euro lordi». Nel 2014, ancora, le risorse finanziarie destinate ai dipendenti della Santa Sede raggiungevano quota 126,6 milioni di euro. Per questo, nel riferire della riunione del C6, la nota diffusa dal portavoce vaticano Greg Burke, precisava: «Il senso di responsabilità richiede un long-term plan per ridurre i costi, e il cardinale Marx ha proposto l’elaborazione di multi-year budgets affinché il Consiglio per l’Economia possa formulare delle proiezioni a 5 e a 10 anni per dare una idea più chiara della situazione e di come affrontarla». Si tenga conto per altro della crescente spesa previdenziale, che pure pesa come un macigno sulle casse vaticane.