Riforme e austerity: perché Italia e Francia hanno fallito

La Francia che sfonda il 3% nel rapporto deficit-Pil per far fronte alla rabbia dei gilet gialli, l'Italia costretta a rivedere la manovra tagliando la spesa in disavanzo e riducendo così i piani per reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni sono due storie molto diverse, nonostante quando dichiarino Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Hanno in comune, però, una narrazione prevalente secondo cui l'ondata populista oggi può essere arginata solo sostenendo lo Stato sociale con una spesa in deficit, pena il deragliamento della convivenza civile. Una tesi che però è vera solo in parte secondo Massimo Baldini ed Enrico Giovannini, tra i massimi studiosi italiani sul tema della povertà. I punti di contatto tra il caso francese e il caso italiano, piuttosto, hanno a che fare con la sottovalutazione del problema delle diseguaglianze e con l'incapacità di valutare le conseguenze delle misure prese e proporre ai cittadini un nuovo patto sociale.

I RIFORMISTI RENZI E MACRON HANNO IGNORATO LA POVERTÀ

«Pochi giorni dopo lo scoppio dei primi disordini in Francia, racconta Baldini, «ho consultato i dati Eurostat sulla distribuzione del Pil nelle regioni francesi: la regione di Parigi è sopra la media europea, con un indice del 125%, tutto il resto del Paese con l'esclusione della Savoia è sensibilmente sotto. Una contrapposizione centro-periferia simile a quella britannica e che è stata totalmente sottovalutata, a livello di misure concrete e anche di comunicazione». In questo, secondo Baldini, le parabole di Matteo Renzi e di Emmanuel Macron sono simili: «Se guardiamo all'Italia vediamo come abbiamo dovuto aspettare il governo Gentiloni prima che venissero prese misure concrete contro la povertà, che però stava aumentando nel nostro Paese già da molti anni». Un crescente disagio della parte più debole della società è stato a lungo completamente ignorato fino alla vittoria elettorale di Lega e M5s: il reddito di inclusione è stato reso operativo solo dal 2018, mentre la povertà aveva iniziato a crescere fin dal 2012 fino a raddoppiare rispetto allo scenario pre-crisi negli anni a seguire e, di fatto, da allora non è mai diminuita.

POLITICHE PUBBLICHE GRADUALI E PUNTI DI ROTTURA

Perché Macron e Renzi sono stati incapaci di capire quello che stava succedendo? Molto si è detto sul distacco tra popolo ed élite, ma Enrico Giovannini, già ministro del governo Letta e presidente Istat, oggi tra gli studiosi più impegnati nella promozione di indici del benessere che vadano oltre al Pil, suggerisce anche un'altra lettura: «Da una parte c'è sicuramente il tema di come misurare il benessere di una popolazione al di là degli indici economici, ma c'è altro. I modelli che si utilizzano per valutare le misure prese sono lineari, mentre il mondo non funziona così. In determinate condizioni, alcune azioni portano a conseguenze di tipo caotico, quello che a livello popolare viene definita la goccia che fa traboccare il vaso. Misure che fino a poco prima sono considerate perfettamente sostenibili, all'improvviso non lo sono più, perché si giunge a un punto di rottura. Questo è quanto è successo».