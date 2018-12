Milano per la prima volta in testa per qualità della vita

GENOVA E FIRENZE IN CADUTA LIBERA

Al secondo posto c'è Bolzano, in risalita dalla quarta posizione del 2017, e al terzo Aosta, in discesa di un posto rispetto al 2017. Fanalino di coda, per la quarta volta in 29 edizioni, Vibo Valentia, preceduta da numerose province del Sud Italia. Roma è salita di tre posizioni, passando dal 24esimo al 21esimo posto con 536,3 punti. La provincia romana, così come quelle di Rimini e Firenze, ha portato a casa un buon risultato legato alla "Cultura e tempo libero" grazie al numero di librerie, all'offerta culturale e alla spesa al botteghino per abitante. Tra le altre grandi città, più a Sud spicca la risalita di Napoli che ha conquistato 13 posizioni. Sono migliorate anche Venezia, Torino, Catania, Bari e Bologna. In controtendenza solo Genova e Firenze che hanno perso rispettivamente otto e 10 posizioni.