Indici di Borsa e spread del 18 dicembre 2018

Il compromesso sulla manovra che pare essere stato raggiunto nel governo per scongiurare la procedura d'infrazione non ha tranquillizzato a sufficienza i mercati. È per questo che Piazza Affari ha chiuso in calo la seduta del 17 dicembre, perdendo l'1,5% e punta dunque a un decisoo rimbalzo nella giornata odierna.

LO SPREAD RISALE A QUOTA 271

Lo spread, intanto, si è issato a quota 274, in crescita dai 270 della precedente chiusura.

LE BORSE ASIATICHE CHIUDONO IN CALO

Sul fronte asiatico, la Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in netto ribasso, dopo la nuova correzione degli indici azionari Usa, in attesa del prossimo aumento dei tassi di interesse da parte della Fed, mentre non si attenuano i timori sulla sostenibilità della crescita economica globale. Il Nikkei ha ceduto l'1,82%, a quota 21.115,45, con una perdita di quasi 400 punti. Il presidente Xi Jinping e il suo discorso di commemorazione dei 40 anni di aperture e di riforme della Cina non hanno invece scaldato le Borse del Dragone, che hanno chiuso in territorio negativo: l'indice Composite di Shanghai ha ceduto lo 0,82% e si è attestato a 2.576,65 punti, mentre quello di Shenzhen ha ceduto lo 0,81%, a quota 1.312,55. Lo yuan si è rafforzato di 54 punti base sul dollaro dopo che la Banca centrale cinese ha fissato la parità bilaterale a 6,8854: a ridosso della chiusura dei listini, il renminbi ha fatto segnare uno spot rate di 6,8988 (+0,04%).