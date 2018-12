Caos sugli emendamenti della Finanziaria

Sempre sul versante universitario, ci sono 50 milioni di euro nel biennio per gli atenei virtuosi, cioè quelli che spendono meno e possono dimostrare punteggi di laurea più alti dei propri iscritti. Per motivi di privacy i dati raccolti con la tessera sanitaria possono essere usati dall’amministrazione tributaria soltanto per valutare l’andamento della spesa pensionistica. Arrivano poi per i prossimi quattro anni 145 milioni di euro per riqualificare i sistemi energetici delle sedi della pubblica amministrazione centrale, cioè i ministeri. In arrivo anche una nuova scheda giuridica per gli Ircss, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per facilitare l’accesso ai finanziamenti pubblici. Stanziati poi 1,2 miliardi di euro nel prossimo biennio per la messa in sicurezza del patrimonio artistico delle regioni del Centro Italia colpite dal sisma. Per ottenere il bonus assunzione dei laureati con 110 e lode, le aziende dovranno assumere addetti che hanno avuto una media agli esami che ha concorso a portare il voto di laurea a 108 punti. Trentacinque milioni in più sono destinati al Comune di Torino nei prossimi cinque anni e altri 29 per le ultime code delle Olimpiadi del 2006.