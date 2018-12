Ponte Morandi, scelti Fincantieri e Salini

Il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci ha scelto il progetto di Fincantieri - Salini Impregilo - Italferr per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera che dovrà sostituire Ponte Morandi, crollato il 14 agosto. Lo anticipano La Stampa e il Secolo XIX: l'ufficializzazione è attesa nel pomeriggio. Sconfitta, quindi, Cimolai che pure aveva presentato un progetto molto apprezzato e che si avvaleva della collaborazione dell'archistar spagnola Santiago Calatrava. Il progetto di Salini e Impregilo, invece, è ispirato a un disegno di Renzo Piano che però, aldilà di questo, non è finora coinvolto nelle fasi successive. La scelta della cordata "pubblica", perché ha al suo interno Fincantieri, rispetterebbe quindi le previsioni della vigilia e in particolare i desiderata del governo. Resta da capire se adesso gli altri concorrenti sconfitti presenteranno ricorso, una ipotesi che non è possibile escludere a priori. In particolare Bucci avrebbe parlato con i manager di Cimolai chiedendo espressamente di evitare questa strada.

PILONI RIDOTTI PER CONSEGNARE ENTRO LA FINE 2019

Il disegno di Renzo Piano a cui era ispirato il progetto presentato da Fincantieri - Salini Impregilo e Italferr prevedeva 43 piloni, tanti quanti sono stati i morti nella tragedia del 14 agosto. Tuttavia, il numero potrebbe adesso essere ridotto per rendere la costruzione più veloce e centrare l'obiettivo, dall'alto valore politico, di consegnare il nuovo ponte entro la fine del 2019. Un obiettivo molto ambizioso e irraggiungibile almeno per i progetti presentati fino ad ora. Sembra non avere seguito, almeno fino ad ora, nemmeno l'ipotesi di riunire i progetti presentati in uno solo, per non perdere così la firma di Calatrava ed evitare, inoltre, il rischio di ricorsi.