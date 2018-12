In Germania cala l'indice di fiducia delle imprese

Peggiora la congiuntura tedesca: l'indice di fiducia delle imprese, misurato dall'Ifo, nel mese di dicembre è sceso a 101 punti dai 102 del mese scorso. Si tratta del quarto mese consecutivo in calo. «Le preoccupazioni nell'economia aumentano», hanno spiegato all'istituto. Le imprese non sono soddisfatte delle prospettive. La notizia arriva a quattro giorni dalla decisione della Bundesbank di rivedere al ribasso le stime di crescita per il 2018 (il Paese crescerà dell'1,5% e non del 2%), mentre per i prossimi due anni il Paese dovrebbe vedere il Pil aumentare dell'1,6%. Sempre il 14 dicembre era stato diffuso il dato preliminare dell'indice Pmi di dicembre, elaborato da Markit, che segnava un calo da 51,8 di novembre a 51,5 punti, il livello più basso dal marzo del 2016.

PIÙ TITOLI PUBBLICI PER FINANZIARE LA BAD BANK

Intanto il governo prevede di aumentare a 199 miliardi di euro, con un +15%, le emissioni di titoli pubblici nel 2019 per rifinanziare la "bad bank" creata durante la grande crisi finanziaria. Lo si legge nel documento di programmazione delle emissioni per il 2019 secondo cui il governo venderà 156 miliardi di bond a medio e lungo termine e 43 miliardi a breve termine. Venti miliardi saranno destinati a rifinanziare il "Fms", il fondo di stabilità dei mercato finanziari utilizzato per sostenere le banche in difficoltà. L'aumento dell'indebitamento serve anche a finanziare un bilancio dalle dimensioni record, con una spesa di 356 miliardi destinata a infrastrutture digitali, sostegno alle famiglie e difesa.