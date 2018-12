L'aumento dello spread ha fatto salire i tassi di mutui e prestiti

Indici di Borsa e spread del 18 dicembre 2018

Piazza Affari apre negativa poi gira in rialzo (-0,26%). Il differenziale Btp Bund a 269 punti. Bene il settore moda. In sofferenza Carige. Contrastati gli altri listini europei. Petrolio ai minini. I mercati in diretta.