Indici di Borsa e spread del 19 dicembre 2018

L'intesa tra il governo italiano e l'Ue sulla manovra spinge la Borsa di Milano. Nella seduta del 19 dicembre l'indice Ftse Mib ha aperto a +0,91% a 18.813 punti, salendo poi nel corso della mattinata a +1,7%. In cima al listino svettano Intesa, Banco Bpm, Ubi e Unicredit con rialzi di oltre il 4%. In fondo al listino Stm (-1,9%), Azimut (-1,6%). Anche i listini europei hanno tirato un sospiro di sollievo per la vicende legate alla finanziaria italiana ed i rapporti con l'Ue. In positivo Francoforte (+0,34%), Parigi (+0,27%), Madrid (+0,22%) e Londra (+0,1%).

LO SPREAD BTP BUND IN CALO

Giornata in netto calo per lo spread Btp-Bund. Il differenziale fa segnare 255 punti contro i 269 della chiusura del 18 dicembre. Il rendimento del decennale italiano al 2,79%.

LE BORSE ASIATICHE CHIUDONO IN CALO

Le Borse asiatiche hanno chiuso in calo in scia con la volatilità degli indici azionari Usa ed in attesa delle indicazioni dalla della Banca centrale statunitense. In rosso gli indici della Cina con gli investitori che guardano ai rapporti con gli Stati Uniti ed alla vicenda dei dazi. Tokyo ha archiviato la seduta in calo dello 0,6%. L'andamento fiacco ha inciso sul collocamento di SoftBank, il cui titolo ha chiuso ben al di sotto del prezzo di apertura, con una flessione del 14,5%. Lo yen si è apprezzato leggermente sul dollaro a 112,30, e sull'euro a 127,90. A mercati ancora aperti in calo Shanghai (-1,1%) e Shenzhen (-1,5%) mentre è piatta Hong Kong (+0,04%). In rialzo Seul (+0,8%) e Mumbai (+0,2%). Sul fronte macroeconomico attesi i dati sui prezzi alla produzione di Germania e Regno Unito. Dagli Stati Uniti prevista la conferenza stampa del presidente della Fed, Jerome Powell, e la riunione Fomc con le proiezioni economiche. Previsti anche i dati sulle scorte di petrolio settimanali.