Cosa prevede la web tax annunciata dal governo

LE SOGLIE DELLA WEB TAX

«L’imposta sui servizi digitali», stando a quanto si legge nell'emendamento alla Finanziaria, si applica ai «soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente: a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a € 750.000.000; b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 29-quater, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a € 5.500.000». Visto il giro d'affari, è chiaro che nel mirino dell'esecutivo ci sono le multinazionali del web come Apple, Amazon, Facebook e Ebay. "Colpite" tutte le attività commerciali del settore: «Veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale». Quindi verranno tassati i ricavi sia dai servizi e dai beni venduti dalle piattaforme sia il trasferimento ad altri soggetti dei dati sensibili.

STRETTA SUI BIG CHE HANNO SEDE GIURIDICA FUORI DALL'ITALIA

Come detto, il fisco non farà differenze tra società italiane e straniere. Proprio per colpire le multinazionali che operano nel nostro Paese, ma hanno sede giuridica in Paesi dove la tassazione è più bassa. Infatti basta che «la pubblicità (del servizio, ndr) in questione» figuri «sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d’imposta per accedere a un’interfaccia digitale». In quest'ottica c'è anche una piccola stretta per i colossi del web che in Italia vendono soltanto. Infatti, «i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati al comma 29-ter devono fare richiesta all’Agenzia delle Entrate di un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali». Altrimenti non possono operare nei nostri confini.