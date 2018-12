Le chiavi per leggere economia e mercati nel 2019

3. L'INCOGNITA BREXIT

Della Brexit è difficile dire come andrà. La Corte di giustizia della Ue - che ha sentenziato come il Regno Unito possa revocare unilateralmente la procedura di uscita - ha di fatto creato un’apertura per gli inglesi: possono procedere nella faticosa trattativa di uscita oppure rinunciare a uscire, senza dover trattare alcunché con nessuno. Anche se, oltre a un esito referendario, c’è da considerare il britannico orgoglio per la coerenza.

4. LE EUROPEE DI MAGGIO

Le elezioni europee di maggio saranno un passaggio importante: i partiti sovranisti/euroscettici cresceranno di peso, stando ai più recenti sondaggi, ma saranno lontani dallo scalfire la maggioranza europeista che intende portare avanti il (lento) processo di unificazione europea. Assisteremo a una campagna elettorale aspra i cui risultati condizioneranno le successive tornate elettorali nei singoli Paesi, tra cui potrebbe esserci anche l’Italia se il governo in carica, unica coalizione apparentemente possibile per esprimere una maggioranza nell’attuale parlamento, dovesse cadere. In fondo le due forze di governo hanno molte dissonanze e poco in comune: un istinto di ribellione e rifiuto delle regole europee, che però si stanno premurosamente adoperando per rispettare…