Standard & Poor's abbassa le stime di crescita del Pil

Standard & Poor's ha deciso di rivedere al ribasso le stime di crescita per l'Italia. Il Pil dovrebbe crescere quest'anno dell'1% e il prossimo dello 0,7%, meno quindi dell'1,1% previsto lo scorso 26 ottobre. È quanto emerge dallo European Economic Snapshots pubblicato dalla società di rating, che prevede un progressivo calo del tasso di disoccupazione, dall'11,3% del 2017 al 10,5% del 2018 al 10,2% del 2019. Per il 2020 e il 2021, S&P stima un pil in crescita rispettivamente dello 0,9% e dello 0,8%.

CRESCE IL REDDITO DISPONIBILE DEI CONSUMATORI

«Prevediamo una crescita dell'1% per il 2018 e dello 0,7% per il 2019. Condizioni finanziarie più stringenti per il governo si rifletteranno probabilmente in costi di finanziamento più alti per i consumatori e le aziende. Ci attendiamo che gli investimenti decelerino e che rallenti» il processo di «riduzione dell'elevato livello di non performing loan», ha spiegato l'agenzia di rating. «Il contesto esterno offre poco sostegno alla crescita, fra il rallentamento economico globale e le incertezze legate alle dispute commerciali». «Detto questo, i consumatori dovrebbe vedere un ulteriore miglioramento del loro reddito disponibile: beneficeranno di prezzi più bassi del petrolio e di una crescita più veloce dei salari. Nel lungo termine, la bassa produttività resta un limite alla crescita visto che riforme non sono sul tavolo per i prossimi anni».

EFFETTI NEGATIVI DA SPREAD ELEVATO PER MOLTO TEMPO

A parte le incertezze commerciali globali, «la mancanza di chiarezza sulla volontà del governo di continuare il risanamento di bilancio ha sollevato rischi interni alla crescita. Dato il suo elevato debito, l'Italia non ha molto spazio di manovra», ha sottolineato ancora Standard & Poor's, specificando che spread elevati per un periodo prolungato potrebbero tradursi in costi di finanziamento più elevati per l'economia reale e rallentare la crescita.