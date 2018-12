Indici di Borsa e spread del 20 dicembre 2018

Avvio di seduta negativo per la Borsa di Milano quella del 20 dicembre, all'indomani dello scivolone di Wall Street a causa della decisione sui tassi Usa della Fed. L'indice Ftse Mib che in apertura ha ceduto l'1,46%, per poi crollare nella mattinata a -1,63%. A Piazza Affari scivolano Tim (-3,6%), all'indomani delle decisioni dell'AgCom sulla rete fissa, Saipem (-3,43%), Tenaris (-3,13%) ed Eni (-1,63%), con il calo del greggio a 47,1 dollari. In campo bancario segnano il passo Intesa (-2,43%) e Unicredit (-2,12%) insieme a Mediolanum (-1,77%), che ha chiuso il contenzioso con il Fisco i fondi gestiti in Irlanda. Giù anche Fca (-1,86%) e Ferrari (-1,67%), a differenza di Pininfarina (+0,44). Positive Diasorin (+0,07%) e Ferragamo (+0,93%) insieme a Ovs (+7%), dopo il balzo della vigilia a seguito dell'ingresso di Tip nel capitale con oltre il 3%. Bene anche Geox (+5,63%). Male anche le altre principali Borse europee: Parigi ha ceduto l'1,42% a 4.709 punti, Francoforte l'1,35% a 10.621 punti e Londra ha lasciato sul campo l'1,27% a 6.680 punti.