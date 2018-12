Le novità della manovra finanziaria del 19 dicembre

FORFAIT DEL 15% FINO A 65 MILA EURO PER GLI AUTONOMI

La platea delle partite Iva che possono entrare nel regime forfaittario aumenta fino al limite di ricavi di 65mila euro.

SCONTI IRES E IMU PER LE IMPRESE

Per le imprese che investono o assumono nuovi dipendenti, anche a tempo, sconto di 9 punti dell'Ires (dal 24% al 15%). Taglio dell'Imu sui capannoni, con la deduzione che passa dal 20% al 40%. E l'abrogazione dell'aliquota ridotta Ires in favore degli enti non commerciali.

TUTTI I BONUS: DALL'ASILO ALLA CULTURA

Oltre al rifinanziamento del bonus bebè viene, il bonus per gli asili nido è fissato a 1.500 euro. Vengono stanziati fondi per finanziare il tempo pieno alle scuole primarie e anche un milione per incentivare l'acquisto dei seggiolini anti abbandono che diventa obbligatorio. Confermato per un anno anche il bonus per la conversione energetica - diverso per ristrutturazioni, finestre, ristrutturazioni, mobili e giardini. Infine anche il bonus cultura viene rinnovato ma legandolo all'Isee.

PIÙ FONDI ALLA RICERCA

Il fondo per l'università nel 2019 sarà aumentato di 40 milioni di euro e altri 10 milioni aggiuntivi vanno al fondo per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca.

PER LE DISMISSIONI SPUNTA IL CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO

Sarà possibile cambiare destinazione d'uso e procedere con interventi edilizi per la valorizzazione degli immobili pubblici. Lo prevede l'emendamento del governo che spiega come siano «consentiti» gli stessi interventi permessi «dagli strumenti urbanistici per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali ricadono gli immobili» che si vogliono valorizzare. Gli interventi edilizi potranno arrivare «in via diretta». Si tratta della norma contestata dai Verdi e rinominata «sfascia centri storici»