Come investire dopo il rialzo dei tassi della Fed

In passato, la parabola ascendente dei tassi di interesse statunitensi e la conseguente forza del dollaro americano si è rivelata una combinazione fatale per la crescita in queste aree in forte sviluppo. Tuttavia, tale effetto potrebbe risultare meno incisivo nel ciclo attuale, conclude Kirstie Spence, gestore obbligazionario di Capital Group, uno dei più grandi gestori di patrimoni in America, basato a Los Angeles e con masse per oltre 1.800 miliardi di dollari. «Storicamente», spiega, «il rafforzamento del dollaro ha danneggiato i mercati emergenti. Oggi, però, le valute di questi Paesi sono prevalentemente soggette a un regime di cambi flessibili, pertanto molti paesi emergenti hanno ridotto il proprio deficit delle partite correnti e iniziato ad aumentare le emissioni di debito in valuta locale, anche se quello corporate resta denominato prevalentemente in dollari».