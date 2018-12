L'Antitrust ricorda al governo che le concessioni vanno messe a gara

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel giorno in cui è stato ufficialmente nominato il suo nuovo presidente Roberto Rustichelli, ha deliberato di inviare «una segnalazione a Governo e Parlamento sullo stato attuale delle concessioni amministrative in Italia, sottolineando le principali criticità concorrenziali riscontrate in alcuni mercati a seguito dell'utilizzo distorto». E quindi al governo che ha deciso di sospendere per quindi anni l'applicazione della direttiva Bolkestein che prevedeva la messa a gara delle concessioni per le spiagge e i posti per gli ambulanti e a quattro mesi dal disastro di Genova, ponte gestito da Autostrade per l'Italia, le cui concessioni sono state prorogate in continuazione, l'Antitrust «torna a segnalare che le gare devono costituire la regola nell'affidamento delle concessioni» e, tra l'altro, che andrebbero evitati «rinnovi automatici e proroghe». I