SisalPay, pagamenti verso la Pubblica Amministrazione più semplici

SisalPay, il brand dei servizi di pagamento del Gruppo Sisal, viene sempre più apprezzato dagli italiani. Questo anche grazie alla semplicità dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione: da gennaio a novembre 2018, la società ha gestito 1,3 milioni di transazioni con la funzione pagoPA, attraverso la rete di oltre 40 mila punti vendita in Italia (edicole, bar e tabaccherie) e il web, diventando così il terzo operatore italiano per numero di transazioni.

A sostenere l’incremento dei volumi gestiti da SisalPay, cresciuti di oltre il doppio (+150%, considerando il periodo gennaio - settembre 2017 vs. gennaio – settembre 2018), per una quota di mercato del 14,8%, c’è oggi anche la nuova funzione pagoPA sull’app SisalPay, con cui sarà possibile pagare in modo ancor più semplice, comodo e sicuro tasse, multe, bollo auto e ticket sanitari. Attraverso la funzione “Scatta e Paga”, sarà possibile completare il pagamento con uno semplice scatto dal proprio smartphone.