UBI Banca lancia pagamenti mobile per carte di credito, disponibili su Samsung Pay e Google Pay

Tutti gli utenti Android potranno inoltre utilizzare Google Pay, scaricando la app da Google Play e inserendo i dati della propria carta di credito UBI Banca. Per pagare nei negozi basterà avvicinare il proprio cellulare al POS contactless, oppure usarlo direttamente su decine di siti web e applicazioni, utilizzando le carte di credito salvate sul proprio account Google.

I servizi sono resi sicuri da elevati protocolli di sicurezza messi a disposizione dai due provider che non memorizzano sui dispositivi e non condividono con gli esercenti i dati della carta originale.

“Questa novità renderà l’esperienza di pagamento dei nostri clienti ancora più immediata, veloce e sicura, anche per importi bassi tipicamente gestiti tramite contante. Il nuovo sistema di pagamento potrà infatti essere utilizzato, per esempio, in esercizi commerciali come bar, ristoranti, negozi e supermercati, oltre che per effettuare ordini a domicilio, o ancora acquistare biglietti per concerti e teatro” ha commentato Natascia Noveri, Responsabile Marketing di UBI Banca. “Contiamo così di favorire l'uso delle carte, rafforzando la soddisfazione e la fidelizzazione della nostra clientela”.

Per il futuro è prevista l’estensione di questi servizi anche alle carte di debito e alle prepagate; saranno inoltre presto disponibili altre novità funzionali al continuo miglioramento dei servizi di pagamento digitali offerti dalla banca.

Maggiori dettagli sono disponibili su ubibanca.com/mobile-payments.