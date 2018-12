Cosa sono i credit default swaps e perché sono importanti

I CREDIT DEFAULT SWAPS? COME UN'ASSICURAZIONE

Per fare un esempio pratico, se a una certa ora di un certo giorno l’assicurazione dal fallimento sul titolo obbligazionario della Repubblica italiana viene scambiata a 217 punti base, significa che per sottoscrivere quell’assicurazione sul default dello Stato dovemmo pagare il 2,17% dell’investimento nel titolo. Per assicurare, dunque, 1 milione di euro investiti in Btp occorre spendere 21.700 euro in Cds. Un po’ come succede al comune cittadino che decide di proteggere la sua nuova automobile dal rischio di incendio e/o furto, e per questo decide di sottoscrivere una polizza con una compagnia assicurativa.

Come sappiamo si possono verificare due eventi:

1. Se si verifica l’evento avverso – il furto o l’incendio – la compagnia di assicurazione verserà al cittadino un determinato valore (la copertura) che gli servirà, in parte o totalmente, per acquistare una nuova automobile.

