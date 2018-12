La solitudine di Mustier in Unicredit

I RAPPORTI CON L'ESTABLISHMENT FINANZIARIO SCRICCHIOLANO

Inizialmente sembrava volesse anche vendere la partecipazione in Mediobanca, di cui Unicredit è il primo azionista, per via di rapporti piuttosto complicati con Alberto Nagel, che di Piazzetta Cuccia è l’amministratore delegato. Ma tanto tuonò che alla fine non piovve, e l’intenzione si perse per strada. Pessimi i rapporti anche con l'establishment finanziario, specie dopo l'operazione condotta sullo Ieo (Istituto europeo di oncologia) in combutta con Leoardo Del Vecchio e all'insaputa di tutti gli altri soci, compresa Banca Intesa. Mustier, che ha venduto alla fondazione intitolata al patron di Luxottica la partecipazioni di Unicredit nell'istituto, voleva agevolarne la scalata. Tentativo per ora rimasto sulla carta per la pronta reazione degli altri azionisti.

LA RACCOLTA DI CAPITALI SUL MERCATO

Di recente l'ad di Unicredit è tornato sul mercato dei capitali. Siccome evidentemente un aumento da 13 miliardi non bastava, e nemmeno tutti i soldi incassati dalle dismissioni, ha emesso un bond da 3 miliardi di dollari pagandolo un’enormità, 420 punti base sopra il tasso euro-swap. E lo ha fatto rivolgendosi a un compratore unico, Pimco, senza passare per un beauty contest, cosa che ha innescato i malumori dei concorrenti del colosso californiano, i newyorchesi di Fortress in testa. Altro bond lo ha emesso più o meno in contemporanea la controllata turca Yapi Kredi per 1 miliardo di dollari. A questo punto una domanda ha cominciato a ronzare nella testa di qualche azionista: ma tutta questa imponente raccolta di denaro a cosa serve? Solo per rafforzare la patrimonializzazione del gruppo o per sostenere un piano industriale di espansione, così come Mustier aveva baldanzosamente lasciato intendere adombrando un possibile matrimonio sempre francese con Société Générale? Persino l’alce scuote la testa dubbiosa. E dall’esterno si comincia a intravvedere qualche preoccupante debolezza. Non solo economica, ma di organizzazione della banca, che molti dall’interno lamentano essere disarticolata e un po’ abbandonata a se stessa.

VERSO LA RIORGANIZZAZIONE DI UNICREDIT

Del resto non si può pretendere che uno con l’imprinting di banchiere d’affari possa gestire con la stessa brillantezza con cui si destreggia nel merger&acquisition una realtà complessa e difficile come quella di una banca commerciale presente oltretutto in diversi Paesi. Non a caso, quando fu nominato ad, Luca di Montezemolo, che di Unicredit era vicepresidente, e Francesco Gaetano Caltagirone, allora influente azionista, gli avrebbero preferito un banchiere di stampo classico, un gestore di aziende più che un investment banker. Mustier, che ora percepisce i malumori di alcuni soci (per quanto ormai la struttura del capitale sia quella di una public company) avrebbe deciso di correre ai ripari con l’obiettivo in tempi brevi di prendere un nuovo direttore generale in sostituzione dell’attuale Gianni Franco Papa. E ora dovrà obtorto collo dedicarsi alla riorganizzazione della banca tralasciando i sogni di gloria, sogni che oltretutto gli attuali numeri non consentono. Unicredit in pochi mesi ha quasi dimezzato la sua capitalizzazione di Borsa (oggi è di circa 20 miliardi). Il mercato ha fatto sua la netta percezione che la banca non sappia dove andare, e che il suo leader giochi in difesa. A questo punto, col titolo che rischia di sfondare al ribasso la soglia psicologica dei 10 euro (lo ha fatto il 21 dicembre), c'è la seria possibilità di passare da cacciatore a potenziale preda. Magari, a sentire i rumors, del Banco di Santander, che ne capitalizza più del doppio e se lo mangerebbe in un boccone.