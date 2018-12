Tutte le misure della manovra 2019

È lungo 195 pagine il testo del maxi-emendamento che stravolge la manovra al voto del Senato il 22 dicembre per poter poi approdare alla Camera in fretta e furia nei giorni seguenti per essere approvato prima della fine dell'anno, tra le proteste dell'opposizione per il totale esautoramento del ruolo del Parlamento che, di fatto, si deve esprimere su un testo "pre-confezionato" che non ha avuto modo di leggere né tantomeno discutere. Dopo settimane di indiscrezioni e dichiarazioni roboanti, in molti casi totalmente disattese dai fatti, ecco i contenuti della manovra (in aggiornamento).

IL RAPPORTO DEFICIT-PIL AL 2%

Nonostante Luigi Di Maio e Matteo Salvini avessero più volte dichiarato che il rapporto deficit-Pil al 2,4% fosse non modificabile nonostante i rilievi della Commissione Ue perché altrimenti non si sarebbero potute fare le riforme di pensioni e reddito di cittadinanza, al termine del confronto con Bruxelles si è deciso di ripiegare su quota 2,04%. Non è l'unico numero che è stato ritoccato: la crescita programmata è adesso all'1% contro il precedente 1,5%, considerato irrealistico da tutti gli istituti internazionali.

QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA RESTANO UN MISTERO

Le misure bandiera di Lega e M5S, ovvero la riforma della legge Fornero e il reddito garantito per i più poveri e senza lavoro, non sono nella manovra. Nella legge di bilancio in approvazione sono presenti però i fondi stanziati per le due misure: quattro miliardi per quota 100 e 7,1 per il reddito di cittadinanza. Vuol dire che, rispetto alla prima versione, per quota 100 ci sono 2,7 miliardi di meno e per il reddito di cittadinanza 1,9. Ai rilievi di chi fa notare che così cambiano le due misure, il governo ha risposto di aver sbagliato i conti la prima volta, siccome sarebbero serviti meno soldi del previsto. In realtà c'è un parziale slittamento della data di entrata in vigore delle misure, ad aprile secondo le ultime dichiarazioni. Questo dovrebbe far risparmiare un po' di soldi, ma certamente non per attuare le due riforme nella forma che era stata annunciata in fase di campagna elettorale e che quindi verrà modificata. Come, ancora non si sa.