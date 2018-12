Indici di Borsa del 24 dicembre 2018

09.45 - TENSIONE IN ISRAELE

Giornata di tensione nei mercati finanziari israeliani dopo che domenica l'indice delle azioni alla Borsa di Tel Aviv è calato del 5%. Secondo la stampa la causa immediata di quella che viene definita «la giornata peggiore negli ultimi sette anni» per la Borsa israeliana è l'andamento negativo di Wall Street. Il quotidiano Haaretz riferisce che secondo la Banca di Israele è adesso cresciuto il rischio di una crisi finanziaria. Tuttavia gli analisti invitano la popolazione a mantenere la calma perché la situazione dell'economia di Israele è giudicata relativamente buona.

09.03 - L'EUROPA APRE IN CALO

Apertura in calo per le poche borse europee oggi aperte. Parigi segna un calo dello 0,93% a 4.650 punti e Londra cede lo 0,7% a 6.677 punti. Chiuse Milano e Francoforte.

08.45 - ASIA A RANGHI RIDOTTI, TOKYO CHIUSA

Borse a ranghi ridotti in Asia e Pacifico, con Tokyo chiusa per festeggiare il compleanno dell'Imperatore, Sidney (+0,48%) in chiusura anticipata per la vigilia di Natale, festeggiata da Giakarta, chiusa dallo scorso 21 dicembre. Lieve rialzo per Shanghai (+0,43%) e simmetrico calo per Seul (-0,31%), mentre Hong Kong (-0,4%) è ancora aperta, ma anticipa la chiusura, a differenza di Mumbai (-0,05%) che segue l'orario consueto. Negativi i futures sull'Europa, dove sono aperte solo Parigi, Amsterdam, Madrid e Lisbona, con chiusura anticipata alle 14, mentre Londra si ferma un'ora e mezza prima. Seduta abbreviata anche per New York, i cui futures sono in rialzo. In arrivo, a borse europee ormai chiuse, l'indice Fed di Chicago, che misura l'attività economica americana. Apertura parziale anche per i mercati dei titoli di stato, limitati solo alle borse oggi in esercizio.